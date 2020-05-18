12-летняя дочь Алсу предстала на видео с немецким певцом

Алсу еще в марте вместе с семьей самоизолировалась в своем особняке. Сначала певица занималась домашними делами, а потом стала уделять время творчеству даже в четырех стенах. Не отстает от мамы и 12-летняя Микелла Абрамова. Недавно она отметила день рождения и выпустила клип, который сняла на карантине прямо в домашней обстановке. Похоже, что ей понравилось повторять уютные и знакомые всем сцены.

18 мая дочь Алсу поделилась новым роликом. На этот раз в съемках принимал участие друг ее семьи, немецкий певец и композитор Лу Бега. Они объединились, чтобы показать, чем люди занимаются в изоляции. Артист увидел работу девочки на песню «Не твоя» и предложил ей снять совместное видео на свой самый известный хит Mambo No.5. На этот раз некоторые слова были заменены на русские. Ролик получился позитивным и веселым.

Микелла также не упустила возможности показать несколько образов. Она танцевала в объемном пиджаке и шляпе, а также отметилась в широких джинсах и песочной толстовке.

«Сколько общего сейчас у людей по всему миру! Мы сидим дома и иногда очень скучаем. А скоро, наверное, будем скучать и по карантину!», — написала девочка.

Многие поклонники пришли в восторг от новой работы Микеллы. Некоторые одарили ее комплиментами. «Очень классно получилось — весело зажигательно», «Какая же умница», «Это классно!», «Молодцы, очень классный дуэт и песня получилась!», — прокомментировали пост подписчики.