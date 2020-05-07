Кастинг в режиме онлайн: как стать актером в новом сериале «Удаленка»

Телеканал «360» объявил о запуске нового проекта на самую злободневную тему. Вы наверняка уже догадались, что речь пойдет о коронавирусе. Частично это так, конечно, CoViD-19 основной информационный повод сегодня, но все таки, жизнь эпидемией не ограничивается. Кто-то строит любовь, кто-то решает рабочие вопросы, налаживает бизнес, воспитывает детей. Большинство из этого сегодня делается в режиме онлайн. Именно это станет основной идеей сериала, как россияне учатся жить на «удаленке».

Сериал выйдет на платформе YouTube — это 12 коротких серий, где будет все от трагедии до комедии.

По сценарию главная героиня Алена — простая девушка, которая трудится в ивент-агентстве и влюблена в ведущего Альберта. Сотрудница лелеет свою мечту — запустить маленький бизнес по выпечке кексиков, консультируется по поводу и без с астрологом и в целом производит впечатление обаятельной неудачницы.

Работу Алены контролирует Иван Иванович — хозяин бизнеса. Мужчина лет пятидесяти, уверен, что любую вечеринку спасет песня Верки Сердючки.

Альберт — безусловная звезда агентства. Шапочно знаком с Дмитрием Маликовым и очень этим гордится, коренной москвич. Постоянно нарушает режим самоизоляции, так как не боится заболеть. Уверен, что всем важным, коронавирусом в том числе, уже переболел в детстве.

Создатели сериала решили поэкспериментировать не только с форматом проекта, но и провести удаленный кастинг.

«Вы можете жить где угодно: в Москве, Владивостоке или Калининграде. Актерское образование и опыт игры в театре тоже не важен, попробовать свои силы может каждый», — говорят создатели проекта.

Для того, чтобы заявить о себе достаточно выбрать интересующий персонаж и разыграть определенную сцену из Telegram-канала проекта. Записать видео можно на мобильный телефон, а потом отправить ролик на утверждение.

Выбирать лучших будут зрительским голосованием, но не без учета мнения съемочной группы.

Пробы принимают до 17 мая, а после начнутся съемки. Если режим самоизоляции будет ослаблен, то актеров пригласят в павильон, где организуют все декорации. А если россияне и дальше продолжат жить в режиме изоляции, то придется попробовать себя не только в качестве актера, но и в качестве режиссера, гримера и ассистента.

Планируется, что первая серия выйдет до середины июня.