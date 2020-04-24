«Нагиев на карантине»: актер покажет, как ему живется в самоизоляции

Дмитрий Нагиев из тех, кто не закрывает глаза на проблемы с коронавирусом. Недавно сообщалось, что актер выделил крупную сумму денег на борьбу с эпидемией, а теперь согласился сняться в сериале «Нагиев на карантине».

Пока ученые разрабатывают вакцину от вируса, россияне, сидящие в самоизоляции, смогут скрасить свои будни новым шоу. Детали сюжета держатся в секрете, но кое-что известно: шоумен обещает показать, чем занимается дома во время изоляции. Сейчас он, как и все, старается не оказываться на улице без лишней необходимости — многие проекты заморожены, а новые отложены на неопределенный срок.

Так что актеру пришлось изменить привычный образ жизни. Теперь его день проходит не на съемочной площадке, а среди растений, которые звезда собственноручно выращивает, пишет сайт Актуальные новости.

Помимо огородничества, знаменитость не забывает про физические упражнения и правильную еду, пищу он готовит самостоятельно.

Свой быт Дмитрий Нагиев покажет в online-режиме: домашние заботы, общение с астрологами и ожидание завершения карантина. Это только немногое, что ждет зрителей. А еще актер ответит на главный вопрос: в изоляции больше плюсов или минусов? Дискутировать на эту тему с Нагиевым будут коллеги по сцене.

Ожидается, что сериал выйдет 30 апреля на платформе Okko,посмотреть его смогут исключительно подписчики online-кинотеатра.

Именно до этой даты пока продлен режим самоизоляции, но, скорее всего, 1 мая россияне не смогут отправиться по делам. В Кремле пока не видят основания для отмены введенных ограничений. Вирусологи предполагают, что вслед за первой волной коронавируса в Россию придет вторая. К 24 апреля болезнь диагностирована у 68 тысяч человек, сообщает телеканал «360».