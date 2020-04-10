Нагиев пожертвовал 10 миллионов рублей на борьбу с эпидемией коронавируса

Шоумен и телеведущий Дмитрий Нагиев тайно пожертвовал крупную сумму на борьбу с коронавирусом в России. Как передает издание «7 дней» артист передал в один из отечественных фондов 10 миллионов рублей, в то время как его годовой заработок составляет около 3 миллионов долларов. Деньги должны пойти на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких.

Это не первый раз, когда ведущий «Голоса» жертвует большую сумму на добрые дела. К чести Нагиева отметим, что он всегда старается сохранить эти действия в тайне, но журналисты все равно узнают о его денежных тратах.

Напомним, недавно похожим поступком отметился и Андрей Малахов, правда, он отправил дорогостоящую помощь в родной город Апатиты.

Добавим, что, несмотря на всеобщую самоизоляцию, число заболевших в Москве продолжает расти (1124 человека за последние сутки). В регионах ситуация тоже становится серьезней. По данным на 10 апреля, за сутки зафиксировано 58 заболевших в Республике Коми, 34 в Ульяновской и 32 — в Нижегородской областях.