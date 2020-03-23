«Дешево, бесполезно, смешно»: Дмитрий Нагиев надел защитную маску

Редкий, но меткий, что касается постов в Instagram, Дмитрий Нагиев опубликовал свое фото в респираторной маске. Медицинский аксессуар у телеведущего явно не из дешевых и плотно прилегает к лицу, чтобы ни одна зараза не проскочила. Но мужчина, похоже, считает иначе.

«Дешево, бесполезно, смешно», — прокомментировал фото Нагиев, отметив при этом, что ему хочется быть «модненьким».

«Самый сексуальный человек на карантине», «Доктор Лектор», «Типичный пенсионер», «Безумный макс», — так поклонники называют Дмитрия в комментариях под фото.

Добавим, что Нагиев — один из немногих звезд шоу-бизнеса, кто не пишет посты о коронавирусе и не рассказывает, как он проводит время в домашнем карантине. Ведущий вообще редко делает публикации в соцсетях, зато его брутальные образы всегда встречаются «на ура» женской аудиторией. Даже одевшись в бомжа, мужчина продолжает выглядеть модно и привлекательно.