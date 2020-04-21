«Чулпан бесит критиков, потому что она — непостижимый космос!»: актеры сериала «Зулейха открывает глаза» ответили на критику

Сериал «Зулейха открывает глаза» — сегодня в центре зрительского внимания. Фильм подвергся тщательному разбору и анализу: его хвалят, ругают, критикуют с вескими аргументами и без оных, пытаются запретить и даже подать на создателей в суд.

Корреспонденты Teleprogramma.pro узнали мнение продюсеров фильма. Сегодня мы поговорили о критике с актерами ведущих ролей.

«Атавизмы советского мышления»

— Мы настолько искренне прожили эти семь месяцев,- говорит исполнитель Ивана Игнатова, главной мужской роли Евгений Морозов, — настолько честно делали свою работу, что мне все равно, что говорят другие.

Мне интересны отзывы, но они не могут меня расстроить. В этом проекте не было случайных людей — от массовки до продюсеров.

— С чем вы связываете ту лавину критики, которая на вас обвалилась?

— Я думаю, это атавизмы советского мышления. В 2020 году я с удивлением вижу не то что редкие следы, а целые пласты этого мышления. И это не у каких-то там стариков, а 20-30-летних ребят. Видимо, это не имеет возраста.

Психологи знают принцип дисфункциональных семей: «не говори, не чувствуй не действуй, нельзя выносить сор из избы, нужно думать что скажут соседи…». Я был поражен, поняв, сколько современных людей живут по этим «заветам»!

«Не мое дело спорить»

«Я выполнил свою работу, — говорит Дмитрий Куличков, сыгравший художника Илью Петровича Иконникова, — и не мое дело спорить или тем более обсуждать мнения телезрителей. Любой человек имеет свое мнение и это прекрасно, мы все можем испытывать разные эмоции и каждый по-своему прав».

«Я понимаю, почему их раздражает Чулпан»

«Я столкнулся в жизни с тем, что когда человеку очень больно он начинает невероятно ругаться, «лаять», как я это называю, — продолжает Евгений Морозов. — Чем больнее человеку внутри, тем громче он «лает».

У каждого из нас свой размер сердца. У кого-то оно очень маленькое. И когда такие люди видят Чулпан, то, конечно же, она их бесит, потому что она — это непостижимый космос!

Это сложно понять, как она умудряется так играть и так выглядеть! Быть такой нежной и такой неприступной одновременно, еще и фондом заниматься и спасать тысячи детских жизней.

Гладя на нее, некоторые чувствуют, что их жизнь идет мимо. Я не хочу воевать, потому что понимаю, как больно этим людям, которые нас критикуют».

Я был бы рад конструктивной критике, — продолжает Евгений. — Мой друг, который тоже снимался в «Зулейхе», татарин из Казани. Он рассказывал о реакции татар. Некоторые придирались к тому, что изба не такая у Зулейхи, какие-то там доски видно. Но дело в том, что это чуть ли не единственная изба, которая сохранилась в Татарстане нетронутой с тех времен, в музее».

«Передайте всем благодарность!»

«Я актер, у меня маленькая роль, мое дело играть, а не спорить или отстаивать свое мнение. Но я хочу поддержать проект, — говорит исполнитель роли мужа Зулейхи Рамиль Сабитов. — Съемочная группа прошла огромный путь. Ни один человек не халтурил, все работали на пределе. Люди, которые не делали, всегда найдут повод для критики!

Я благодарен всем: кто говорит «за» и кто говорит «против». Но местами это сродни тому, что я начну учить космонавтов, как летать или пекаря, как печь хлеб.

Сложно жить, постоянно думая о рейтингах. Художник должен обращать взгляд внутрь себя. Но, но как человек, не как актер, я хочу сказать: передайте всем благодарность, потому, что даже негатив способствует развитию. Мы, как создатели, должны принять и то и другое с благодарностью. К сожалению, страна слишком разобщена после революции, до сих пор нет точек единства. То, что мнения зрителей раскололись, доказывает, что с тех времен, на землю так и не пришел мир».

«Чего они хотят добиться?»

Роль однорукого Луки сыграл непрофессиональный актер Алексей Онофричук. Алексей — непрофессиональный актер.

«Они искали актера без руки, — рассказал он Teleprogramma.pro, — и в Федерации инвалидного спорта дали мой телефон. И вот представьте, плыву я по Каме — я путешествую на надувной лодке, у меня такое хобби, — и вдруг звонок! Я был уверен, то это розыгрыш. Но оказалось — нет.

После премьеры мне звонили несколько человек, им понравилось, поздравляют. Я рад за них. Не за себя – что вышло, то вышло. Но я рад, что в моей жизни была эта команда «мотор!»

— Как вы относитесь к критике фильма?



— Я немного пишу стихи. Можно я в стихах отвечу?

«Она единожды дается,

История не чья-то блажь,

Ее, историю, не купишь,

Не перешьешь и не продашь».

А если в прозе — мне непонятно, чего они хотят добиться, что доказать и главное – кому!

Кого они хотят покрыть или выгородить? Прошло столько времени, было столько волн: и хвалили Сталина и ругали… У меня у самого дед сидел в лагере 10 лет, за то что мальчишкой попал в Германию и работал там два года.

«Конечно же, это антисоветчина!»

«Смешно, когда нас обвиняют в антисоветчине, — продолжает Евгений Морозов, — Конечно же это антисоветчина! Только послушайте коммунистов: им очень некомфортно, что в проекте озвучиваются цифры. Хотя сам фильм не про это, а про людей, оказавшихся в скотских условиях, которые создала советская власть.

Да им жутко неприятно. Я это понимаю. Но я им не сочувствую. У них было 70 лет на то, чтобы что-то сделать со страной. И что они сделали в результате? Парадоксально и странно, что сегодня кто-то говорит о том, что мы очерняем историю.

Знаете, мне это напоминает семью, где пьяный отец устроил вечером дебош, — рассуждает Евгений, — а утром осознал, но ему не хочется ничего слышать от жены, видеть обиженных детей. И вот он готов снова всех наказать, опять наорать на жену, лишь бы не признать, что был не прав. На мой взгляд, коммунистическая партия ведет себя так же.

И я был до глубины души удивлен, кто коммунисты на полном серьезе хотят подать на нас в суд. Это насколько же нужно бояться признать свои ошибки?».

— А дельные замечания были?

— Кто-то сказал, что слишком много музыки.

А что вы думаете о сериале «Зулейха открывает глаза»?