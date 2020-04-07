Марк Рудинштейн: «У меня рак. Сколько осталось жить – я не знаю…»

Кроме того, Марк Рудинштейн известен и другими своими успешными и смелыми проектами. Именно он впервые в СССР, в 1987 году, организовал рок-фестиваль, вызвавший громкий скандал и принесший много неприятностей организатором, но зато на много лет вперед определивший судьбу русского рока.

Он снимался в фильмах и продюсировал их, он написал мемуары с разоблачением нравов российского шоу-бизнеса, передачи с его участием неизменно вызывают огромный резонанс, потому что он прямо и открыто высказывается на любую тему.

О коронавирусе: «Мне кажется, здесь спрятана страшная тайна…»

Мы дозвонились до Марка Григорьевича и попросили ответить на несколько вопросов.

— Как будете отмечать день рождения в условиях самоизоляции?

— Ну понятно как – дома! Буду пить чай. Это не оттого, что я не хочу с друзьями встретиться – просто нельзя же сейчас никуда выходить из дома. Я вон вышел один раз в магазин – так ко мне сразу подошли. Очень смешно – взяли автограф.

— Может быть, соберете друзей на Интернте-вечеринку по Скайпу, например?

— Нет, я не пользуюсь Скайпом, да и Интернетом тоже.

— Если бы вам завтра предложили снять фильм – о чем бы он был? Может быть – о пандемии коронавируса?

— Ну, во-первых, я не разобрался пока в этой ситуации – умышленно она создана или нет. Честно говоря, я бы снял фильм-расследование.

Но даже не документальный, а наподобие фильма «Родина» с Машковым (сериал «Родина» Павла Лунгина, снятый в 2015 году, — прим. ред.). Это был бы фильм-расследование всей этой истории с пандемией. Мне кажется, что здесь спрятана страшная тайна. Будем надеяться, что когда-нибудь мы узнаем всю правду.

— А если бы предложили вести передачу на ТВ — на какую тему она была бы? Политическая, о шоу-бизнесе, о простых людях?

— Нет, я уже «отвел» свои программы»… 6 лет вел на НТВ. Я серьезно болен. У меня рак. Сколько осталось мне жить – я не знаю… Поэтому говорить о чем-то я не могу. Грустно. Очень тяжело переношу это все. И для меня вообще-то это даже кстати – что не выпускают из дома. Удобнее…

«Сериал «Колл-центр» — увлекательно, но страшновато»

— Какие смотрите современные российские фильмы? Что вам нравится?

— Вот сейчас посмотрел «Колл-центр». Два дня смотрел, 8 серий. Вы знаете, странная картина. Сначала вообще не понравилось, а потом они меня втянули в эту ужасную историю, и я досмотрел до конца, хотя в конце уже чуть-чуть разочаровался.

А так я смотрю все наши фильмы, слава Богу – есть время. Смотрю сейчас «Последний министр». Остроумно.

Вообще эти современные сериалы интереснее, чем полнометражные фильмы. Они какие-то смелые стали! Или я просто постарел…

Я воспитывался в Советском Союзе, и теперь у меня возникают при просмотре мысли – как так можно? Детские такие мысли, опасения. Есть такая фраза, кажется, она мне принадлежит – «В детство нельзя вернуться, в него можно только впасть».

— Что вы сами себе пожелаете в день рождения?

— Ну конечно, здоровья. Если оно возможно… Но оно уже вряд ли вернется. Прожить, сколько отпущено. Поиронизировать еще немножко над своей жизнью.

Мы поздравляем Марка Рудинштейна с днем рождения и желаем, конечно же, здоровья. Очень хочется дождаться фильма-расследования от уважаемого мэтра. Будьте здоровы, Марк Григорьевич!