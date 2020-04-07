«Здесь спрятана страшная тайна»: Рудинштейн готов снять фильм о ситуации с коронавирусом в мире

Правдоруб отечественного шоу-бизнеса, основатель «Кинотавра» 74-летний Марк Рудинштейн признается, что не может до конца разобраться с тем, что такое коронавирус в широком смысле и как все-таки создана нынешняя ситуация – умышленно или по стечению обстоятельств.

В интервью порталу Teleprogramma.pro он поделился мыслями о том, что мог бы вписать тему коронавируса в историю кинематографа.

«Я бы снял фильм-расследование. Но даже не документальный, а наподобие фильма «Родина» с Машковым (сериал «Родина» Павла Лунгина, снятый в 2015 году, — Прим. ред.)» — поразмыслил продюсер. И подчеркнул: «Мне кажется, что здесь спрятана страшная тайна. Будем надеяться, что когда-нибудь мы узнаем всю правду».

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Напомним, во всем мире коронавирусная инфекция поразила более миллиона человек. В России на 7 апреля зарегистрировано 7,5 тысяч больных. Накануне стало известно, что CoViD-19 подозревают у 70-летней народной артистки Надежды Бабкиной. По некоторым данным, она находится в коме.