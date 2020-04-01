В Корее снимут сериал по мотивам книги «Мастер и Маргарита»

Корейский телеканал tvN решил снять новый проект на основе романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». О сюжете пока нет никаких подробностей, но, как сообщает издание Ellegirl, события перенесут в современный мир.

Так что, скорее всего, у Маргариты будет смартфон, а Мастер будет ездить на такси Uber.

Роль адского обольстителя Воланда сыграет корейский актер Вон Бина, Маргаритой станет Хан Йе Сыль, а Мастером будет Со Джи Соп. Об этих знаменитых актерах вы, скорее всего, никогда не слышали.

Съемки проекта должны стартовать в апреле, а премьера пройдет не позднее осени 2020 года. Если, конечно, коронавирус не испортит все планы киноделов, как это часто бывает в последнее время.

О переводе проекта на русский язык пока никакой информации нет.