КИНО

Новый фильм «Мастер и Маргарита» может стать одним из самых дорогих в РФ

Имена актеров, которые сыграют в картине, пока неизвестны. Кастинг еще не завершился.

Новый фильм «Мастер и Маргарита» может стать одним из самых дорогих в РФ
Кадр из сериала «Мастер и Маргарита» (2005)

Весной 2020 года в России планируют начать съемки очередного фильма «Мастер и Маргарита» по мотивам произведения отечественного писателя Михаила Булгакова. О таких планах накануне рассказал сопродюсер ленты Игорь Толстунов на фестивале короткометражного кино «Короче», который проходит в Калининграде.

По его словам, проект может стать одним из самых дорогих за последние годы. Но точную цифру пока не озвучил. Почти нет информации и об актерах. Сопродюсер упомянул, что на съемочной площадке будут работать иностранные артисты, однако имен не называл. Кастинг еще не завершился, сообщает ТАСС.

Режиссером картины станет Николай Лебедев, который работал над такими лентами, как «Экипаж» и «Легенда номер 17». В сообщении уточняется, что ранее упоминалось о бюджете новой картины «Мастер и Маргарита». Он составляет 800 миллионов рублей. Проект поддержал Фонд кино.

Напомним, накануне режиссер Федор Бондарчук заявил, что хочет снять фильм, в основу которого ляжет история о «чуде на кукурузном поле». Уже несколько дней подряд вся страна обсуждает действия двух пилотов, которые в экстренной ситуации смогли сохранить жизнь пассажиров и экипажа. В пути самолет А321 столкнулся с птицами, из-за чего повредились двигатели. Тогда пилоты посадили самолет на кукурузном поле в Подмосковье.

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Тэги:

"Мастер Маргарита"бюджетНиколай ЛебедевСергей Бондарчук

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Новый фильм «Мастер и Маргарита» может стать одним из самых дорогих в РФ
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