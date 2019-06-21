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Собчак сыграла в спектакле «Мастер и Маргарита»

Известная телеведущая приняла участие в постановке вместе с Ингеборгой Дапкунайте, Юрием Колокольниковым, Леонидом Парфеновым и другими известными людьми.

Собчак сыграла в спектакле «Мастер и Маргарита»
Ксения Собчак. фото: globallook.com

В последнее время в обществе активно обсуждают личную жизнь Ксении Собчак. В марте этого года она объявила, что давно не живет вместе с мужем Максимом Виторганом, но они поддерживают дружеские отношения и вместе воспитывают сына Платона. После этого телеведущая уже не скрывала своих чувств к театральному режиссёру Константину Богомолову. Они стали вместе выходить в свет, а недавно во время «Кинотавра» жили в люксовом номере отеля, который обошелся им в полмиллиона рублей.

Однако о карьере Собчак никогда не забывает. Попробовав свои силы в политике, она успешно освоила пространство Youtube, а теперь решила вернуться и на театральные подмостки. В эту пятницу стало известно, что Ксения задействована в спектакле по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», который поставил Михаил Зыгарь в МХТ. В соцсети звезда опубликовала афишу со своим изображением. Как оказалось, она сыграла одну из главных ролей в пьесе.

«Теперь могу всем говорить — я сыграла в МХТ! Миша сделал прекрасный проект. Спасибо!», — написала Ксения. Поклонники неоднозначно отреагировали на такую новость. Одни поздравили девушку и пожелали ей успехов, а другие подвергли ее критике. «Ксюша — талантлива во всем!», «Бузова певица, Собчак актриса!», «Рада за тебя! Этот спектакль сложный», «Теперь еще и актриса», — прокомментировали пост подписчики. А Михаил Зыгарь сообщил, что премьера его работы состоялась вчера.

«Наконец мы открыли Мобильный Художественный Театр. Теперь вы можете скачивать в AppStore или GooglePlay наше приложение — ищите по названию театра или просто сокращению МХТ. И вы сможете посмотреть и «Мастера и Маргариту», премьера которой состоялась вчера, и наш первый спектакль «1000 шагов с Кириллом Серебренниковым», — поделился известный журналист и писатель.

Как оказалось, речь шла об аудио-спектакле. Зыгарь также опубликовал афишу, на которой запечатлены почти все действующие лица. Отметим, что Собчак сыграла в постановке конферансье Жоржа Бенгальского, который по ходу романа сходит с ума,  Ингеборга Дапкунайте —  Воланда, Александра Ребенок — Маргариту, Юрий Колокольников — Мастера, Леонид Парфенов — Берлиоза, а Петр Скворцов — Коровьева. Также в проекте приняла участие группа Little Big.

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Ксения СобчакМастер и МаргаритаМХТ им. Чехова

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Собчак сыграла в спектакле «Мастер и Маргарита»
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