«Крутая фотка, правда?»: звезда сериала «Деффчонки» Галина Боб снялась обнаженной

Актриса Галина Боб, ставшая популярной после сериала «Деффчонки», решила поиграть с публикой, показав в своем аккаунте Instagram соблазнительное фото. На 35-летней звезде из одежды не оказалось ровным счетом ничего!

Однако неприличным этот снимок тоже трудно назвать, поскольку наготу искусный фотограф скрыл баночкой меда.

«Ухххх… за мою смелость с вас лайк. Крутая фотка, правда? Оцените ее по «вкусноте» от 1 до 1001», — подписала снимок артистка.

Стоит ли говорить, что кадр вызвал горячее обсуждение в Сети.

«Потрясающая фигура», «Креативно и необычно! А главное – не вызывающе», «У-у-у у-ля-ля», «Фотка – огонь. Вы – прекрасны», «Просто секс-бомба! Вы – молодец!», «Смелая фотка, но мегаклассная», — прокомментировали снимок подписчики.

На момент публикации стопроцентно оценившие фото поставили за него высший балл – 1001.