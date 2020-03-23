Названа дата выхода нового сезона сериала «Полицейский с Рублевки»

На этот раз действие будет проходить в Академии полиции Российской Федерации, которую возглавит полковник Яковлев.

Стала известна дата старта нового сезона «Полицейского с Рублевки» на ТНТ. Популярный сериал стартует 6 апреля 2020 года.

На этот раз действия будут происходить не в отделе полиции. Полковника Яковлева уволили из райотдела и назначили руководителем в новую структуру — Академию полиции Российской Федерации.

В кратчайшие сроки он должен воспитать лучшие кадры в стране. Помогать в этом нелегком процессе ему будут Игорь Мухич (Роман Попов), Алиса Рыбкина (Рина Гришина) и трио Елисеев, Савельев, Котельников (Ростислав Гулбис, Александр Дерепко, Сергей Штатнов).

На этот раз к стражам порядка присоединится шикарная Софья Каштанова, знакомая зрителю по роли Кристины. Она станет штатным психологом и поможет решить множество замысловатых проблем, которые неизбежно будут возникать у команды силовиков.

Одно из главных изменений — в новом сезоне не будет Александра Петрова. По сценарию Гриша Измайлов женился на Алене, уволился и уехал в кругосветное путешествие. Но даже на расстоянии «демон» помнит о своем шефе и посылает ему «презенты».

«Полицейский с Рублевки» — новый сезон, с 6 апреля в 20:00 на ТНТ