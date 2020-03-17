Опять коронавирус: релиз нового сезона сериала «Фарго» перенесли

Студия FX не успела снять все серии до начала эпидемии.

Очередной перенос крупного проекта, на этот раз жертвой коронавируса пал сериал «Фарго» от студии FX. Как сообщает издание Variety, премьера сериала перенесена на неопределенный срок, видимо, пока эпидемия не будет побеждена. Релиз должен был состояться в конце апреля. Хотя четвертый сезон сериала практически готов к показу, несколько серий все же нуждаются в доработке.

Сюжет нового сезона проекта будет посвящен разборках двух мафиозных группировок в Канзас-Сити 50-х годах двадцатого века. Главную мужскую роль в проекте исполнил Крис Рок.

Напомним, российские онлайн-кинотеатры сделали подписку на свои услуги бесплатной на время эпидемии коронавируса. Так что любимые фильмы и сериалы теперь можно посмотреть бесплатно и не выходя из дома.