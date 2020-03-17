«Милая Грета, вы счастливы?»: Запашный обратился к Тунберг на фоне пандемии коронавируса

Российский артист нашел связь между громкими требованиями шведской школьницы и нынешней ситуацией в Европе.

Известный дрессировщик и глава Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный элегантно пошутил о пандемии коронавируса. Он вспомнил 17-летнюю шведскую школьницу Грету Тунберг, которая в свои юные года стала лицом всемирной борьбы за экологию. Цирковой артист предположил, что в нынешней ситуации непримиримая активистка должна быть просто счастлива.

«Самолеты не летают, дети не ходят в школу, заводы и фабрики не работают! Милая Грета, вы счастливы?» — написал Запашный в Instagram, опубликовав фотографию девочки.

Свое послание он также продублировал на английском языке, чтобы и иностранная аудитория сумела понять его иронию.

Напомним, что описанные мужчиной события происходят из-за изоляционных мер, принятых властями стран, чтобы сдержать распространение коронавируса. По стечению обстоятельств они перекликаются с деятельностью и требованиями Греты, которая устраивала школьные забастовки, чтобы остановить негативное влияние человека на климат. Юная активистка была против того, чтобы пользоваться самолетами и требовала остановить предприятия, загрязняющие атмосферу.