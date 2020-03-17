Временная халява: онлайн-кинотеатры сделали подписку бесплатной из-за коронавируса

Эпидемия коронавируса надвигается на Россию, вероятно совсем скоро посещение кинотеатров будет под запретом, по крайней мере в крупных городах. К счастью, онлайн-кинотеатры быстро уловили тенденцию и вместо того, чтобы повышать цены на свои услуги, наоборот, предлагают зрителям бесплатно присоединиться к миру кино, не выходя из дома.

Кинотеатр Premier одним из первых открыл бесплатный доступ к своей коллекции фильмов и сериалов. Эстафету подхватил «КиноПоиск HD» — сервис также стал бесплатным до конца апреля, причем не только на компьютерах, но и на мобильных платформах. Онлайн-кинотеатр ivi также решил помочь людям легче пережить это непростое время, так что теперь подписка стоит всего один рубль, при этом сроком до 30 дней. Всего пользователям будет доступно более 80 000 фильмов и сериалов для просмотра без рекламы, в том числе киноновинки от Disney, Marvel, Paramount, Universal, а также сериальные хиты последней пары лет: «Молодой папа», «Рассказ служанки», «Сирена», «Ходячие мертвецы».