Ведущий сериала «Космос» Нил Деграсс Тайсон: «Илон Маск — это современный Томас Эдисон»

Спустя 40 лет после выхода на экраны первого сезона проект возвращается на телеканале National Geographic. Новый сезон получил название «Космос: возможные миры», а его продюсером, режиссером и автором сценария стала жена и компаньон создателя оригинального «Космоса» Карла Сагана — Энн Друян.

«Космос» — это не просто кинематографическое путешествие, а намного больше. Мы надеемся, что проект пробудит как можно более широкую мировую аудиторию к священным поискам в центре науки. Вы встретите новых героев, которые были готовы отказаться от своей жизни, а не лгать или ставить под угрозу будущее», — рассказала Друян о своем детище.

Кстати, в 2014 году она уже выпустила второй сезон проекта — «Космос: пространство и время», который открыл широкой публике еще одного интересного ученого и популяризатора науки. Им стал астрофизик из Американского музея естественной истории Нил Деграсс Тайсон.

На National Geographic Тайсон ранее вел ток-шоу «Звезды говорят», которое четырежды было номинировано на премию «Эмми». Кроме того, он написал бестселлеры «Смерть от черной дыры» и «Письма от астрофизика». В сериале «Космос: возможные миры» Нил Деграсс выступает как ведущий и исполнительный научный редактор.

«Все дети рождаются любопытными. Каждый их день — это новое исследование всего, что нас окружает. Задача родителя — предотвратить риск того, что эти исследования могут навредить детям. Такое знакомство с миром приводит к ответам на многие вопросы. Вот этот интерес к открытиям и учебе и нужно воспитывать, а не относиться к науке, как к догме. Наш сериал — это не лекция и не проповедь. Все подается в более игровой и не в такой серьезной форме», — рассказал Тайсон на презентации сезона для европейских журналистов, где побывал и корреспондент Teleprogramma.pro.

Астрофизик отметил, что современный «Космос» — это интересное шоу, а не просто «скучные нравоучения, которые когда-то нужно было принимать через силу, как лекарство».

«Да, я хочу жить в будущем, но оно не наступит само по себе. Вы должны создать его. А это предполагает определенный уровень научной грамотности. Основной посыл сериала для меня состоит в следующем: космос — это удивительно мощный инструмент для того, чтобы принести пользу в обитаемый нами мир», — подчеркнул Тайсон.

Исследование далеких планет ученый назвал способом по-новому взглянуть на самих себя.

«Знаете, это если вы отправитесь в дальнее путешествие, а когда вернетесь, то взглянете на свой родной дом как будто в первый раз. Точно так же, когда мы отправились на Луну, чтобы исследовать ее, то на самом деле мы открыли Землю. Подумайте об этом», — призвал он.

А также Тайсон предложил всем быть более ответственными перед лицом науки и, например, использовать атом в мирных целях, а «не для того, чтобы управлять цивилизацией».

«У меня есть письмо, написанное Орвиллом и Уилбуром Райтами (американские инженеры, изобретатели самолета. — Прим. ред.). В 1903 они привели в действие самолет, а это послание написали, скорее всего, в 1913 году. Так вот, они выражали беспокойство насчет того, что самолеты смогут преодолевать границы стран и сбрасывать бомбы во время войны. То есть они не просто занимались тем, что летает над нашими головами, но и думали о том, чтобы это не использовалось как орудие. И это важно», — привел пример Тайсон.

Кроме того, исследователь космоса не мог не поделиться своим мнением о главе частной космической компании SpaceX Илоне Маске.

«Мне неважно, как называют Маска — великим ученым или только успешным менеджером. Если ты можешь что-то сделать, например, как Стив Джобс, то я не буду спорить, инженер ты, менеджер или ученый. Я не отношу себя к кругу критиков или защитников Маска, но я бы предпочел жить в мире людей таких, как в его мечтах. Он пытается создать лучшее будущее. Илон Маск — это современный Томас Эдисон, который тоже был изобретателем, причем не только конкретных вещей, но и важных идей. Именно поэтому у Маска и его компаний Tesla и SpaceX так много поклонников», — отметил ученый.

Все желающие узнать больше о далеких мирах и взглянуть на нашу Землю по-новому, могут посмотреть сериал «Космос: возможные миры» 15 марта в 22:00 на телеканале National Geographic. Первый эпизод уже доступен эксклюзивно на платформе Megogo.