«Какое будущее нас ждет?»: вышел трейлер сериала «Космос: возможные миры»

На телеканале National Geographic в скором времени выйдет новый, третий сезон сериала «Космос».

Автором первого сезона, имевшего название «Космос: персональное путешествие», был знаменитый ученый и популяризатор науки Карл Саган. Сериал вышел в 1980 году, а вместе с Саганом над проектом работала его жена, телевизионный продюсер Энн Друян.

В 2014 году Друян выступила выступила одним из продюсеров и авторов второго сезона, получившего название «Космос: пространство и время». В качестве ведущего был привелчен популярный астрофизик Нил Деграсс Тайсон, который не раз признавался, что пошел в науку благодаря трудам Сагана.

И вот в наше время Друян и Тайсон вновь объединились, чтобы представить зрителям продолжение того самого «Космоса». В третьем сезоне будет 13 серий, а среди актеров — звезда «Властелина колец» Вигго Мортенсен и дочь Сагана и Друян Саша Саган (она сыграет свою бабушку — мать Карла Сагана).

«Как далеко человечество зайдет к концу следующего столетия? Какое будущее нас ждет?», — ответы на эти вопросы ищите в сериале «Космос: возможные миры» с 15 марта в 22:00 на телеканале National Geographic.