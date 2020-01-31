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«Гениален во всем»: Илон Маск написал и спел песню

Изобретатель, бизнесмен, миллиардер и филантроп стал автором электронной музыки.

«Гениален во всем»: Илон Маск написал и спел песню
Илон Маск. Фото: globallookpress

Основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск попробовал себя в новой сфере. Он сочинил и спел песню Dont doubt ur vibe. Танцевальным треком в жанре Electronic Dance Music американский миллиардер поделился в своем аккаунте в Твиттер.

Кстати, в честь премьеры Маск даже изменил свой ник в микроблоге с ElonMusk на E “D” M. Также новоиспеченный певец опубликовал несколько фотографий из музыкальной студии, где он сидит за пультом звукорежиссера.

Песню от самого Илона Маска оценили уже сотни тысяч пользователей со всего мира, и некоторые теперь требуют от изобретателя записать дебютный альбом.

«Классный трек!», «Эта музыка вылечила мою депрессию», «Вот что значит талант», «Даешь альбом, Илон Маск!», «Гениальный человек гениален во всем!», «Как тебе такое, мир?» — восторгаются слушатели.

Кстати, бизнесмен уже пробовал себя на музыкальном поприще. В апреле 2019 года Маск записал песню в стиле рэп RIP Harambe, которую посвятил горилле, убитой в зоопарке. Также владелец Tesla демонстрировал журналистам свое умение танцевать, чем привел в восторг миллионы поклонников.

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«Гениален во всем»: Илон Маск написал и спел песню
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