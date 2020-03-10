Актер из армии и молодые звезды: стали известны подробности съемок сериала «Патриот»

Во вторник, 10 марта, на телеканале ТНТ состоится премьера нового сериала «Патриот», который обещает на долгие дни приковать к себе взгляды телезрителей. Простой, понятный и близкий практически каждому жителю России сюжет, запоминающиеся герои и отличный актерский состав — вот основные причины грядущего успеха для нового проекта.

Как выяснил портал Teleprogramma.pro, идея «Патриота» принадлежит актеру Алексею Базанову, именно в его голову пришла идея снять историю о простом русском парне, который хочет перемен. По словам артиста, сюжет буквально лежал на поверхности и странно, что никто ранее не додумался создать подобный телепроект. Тема патриотизма с элементами комедии — такая смесь способна зацепить любого зрителя.

Съемочная площадка проекта заполнена прежде всего молодыми актерами, ведь именно в подобном сериале можно завоевать любовь миллионов зрителей и проложить себе дальнейший путь в карьере актера.

А исполнитель главной мужской роли, актер Антон Жижин, на самом деле служил в армии. Более того, пробы он прошел, находясь в военной части, а ролик для съемочной группы записал прямо в казарме!