Павел Табаков «подвел» стрелки и стал похож на Марину Зудину

24-летний актер Павел Табаков не страдает комплексами, зато ценит юмор. В своем блоге он решил поэкспериментировать над своей внешностью. С помощью Instagram-маски он нанес на свое изображение стрелки, от чего глаза артиста стали выглядеть кокетливо.

А еще «накрашенный» Павел неожиданно стал похож на свою знаменитую мать – 54-летнюю актрису Марину Зудину, вдову народного артиста Олега Табакова.

До весны 2019 года Павел трудился в Московском театре имени своего отца, однако после конфликта с Владимиром Машковым, действующим худруком, ушел с места работы. В настоящее время актер сосредоточился на съемках в кино. Артист стал известен широкой публике после роли цесаревича Павла в сериале «Екатерина. Взлет».