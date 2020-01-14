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Павел Табаков «подвел» стрелки и стал похож на Марину Зудину

Молодой актер воспользовался специальной программой в Instagram.

Павел Табаков «подвел» стрелки и стал похож на Марину Зудину
Павел Табаков. Фото https://www.instagram.com/tabakov_pavel/

24-летний актер Павел Табаков не страдает комплексами, зато ценит юмор. В своем блоге он решил поэкспериментировать над своей внешностью. С помощью Instagram-маски он нанес на свое изображение стрелки, от чего глаза артиста стали выглядеть кокетливо.

А еще «накрашенный» Павел неожиданно стал похож на свою знаменитую мать – 54-летнюю актрису Марину Зудину, вдову народного артиста Олега Табакова.

Павел Табаков. Фото
https://www.instagram.com/tabakov_pavel/

До весны 2019 года Павел трудился в Московском театре имени своего отца, однако после конфликта с Владимиром Машковым, действующим худруком, ушел с места работы. В настоящее время актер сосредоточился на съемках в кино. Артист стал известен широкой публике после роли цесаревича Павла в сериале «Екатерина. Взлет».

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Марина ЗудинаОлег ТабаковПавел ТабаковТеатр Олега Табакова
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Павел Табаков «подвел» стрелки и стал похож на Марину Зудину
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