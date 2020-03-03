«Трудно устоять перед обаянием»: Яглыч заговорил о двухлетней дочери от Паперной

37-летний актер из фильма «Ночная смена» заверил, что на сегодняшний день маленькая Ева — успех всей его жизни.

Вместе со своей избранницей Антониной Паперной актер из сериала «Молодежка» и фильма «Ночная смена» воспитывает общую наследницу. Артист заверил, что на сегодняшний день маленькая дочь — успех всей его жизни. При этом Владимир уточнил, что считает своих родителей самыми лучшими. 37-летний Яглыч признался, что очень благодарен близким за то, что они его воспитали и поставили на ноги. Муж Антонины не стал скрывать: он был морально готов к появлению наследницы. Молодой человек не испытывал никакой растерянности.

«Растить детей — это кайф», — приводит Hello! слова Владимира Яглыча.

При этом, рассуждая о том, что многие папы девочек просто не могут проявлять к своим наследницам строгость, подпадая под их обаяние, возлюбленный Паперной напомнил, что мужчинам вообще крайне сложно противостоять представительницам прекрасного пола. Об этом, к слову, говорила и Кристина Асмус. По словам девушки, ее муж Гарик Харламов просто тает от одной улыбки их маленькой дочери Анастасии.

«Мужчинам в принципе тяжело устоять перед женским обаянием. Так устроен мир. А балую я, не балую — даже не знаю», — отметил Яглыч, говоря о маленькой Еве.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, актер вместе со своей супругой Антониной Паперной ждут прибавления в семействе. Избранница Владимира позировала в свежей фотосессии с округлившимся животиком. Кроме того, пара впервые показала двухлетнюю дочку.