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Прошлое и будущее: в Сети появился первый трейлер нового сериала от Amazon в стиле киберпанк

Проект Tales From the Loop («Сказки из петли») сочетает в себе сразу две эпохи.

Прошлое и будущее: в Сети появился первый трейлер нового сериала от Amazon в стиле киберпанк
Кадр из трейлера «Tales From the Loop»

Видеосервис Amazon готовит премьеру нового сериала, жанр которого будет состоять из смеси киберпанка и научной фантастики. В Сети появился первый трейлер проекта под названием Tales From the Loop. Официального российского названия пока нет, но, скорее всего, это будет что-то вроде «Сказки из петли».

Сериал создавался на  основе графических работ художника из Швеции Саймона Сталенхага. В его картинах невообразимо сочетаются 80-е годы прошлого века и роботы и структуры из научной фантастики.

Сюжет будет посвящен странным событиям, происходящим в городке, расположившемся неподалеку от огромного ускорителя, созданного для изучения тайн вселенной. Главные роли исполнили Ребекка Холл, Пол Шнайдер, Джонатан Прайс и другие.

Премьера проекта состоится в начале апреля.

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