В Сети появился первый трейлер анимационного сериала «Трансформеры»

Хотя первый фильм «Трансформеры» определенно был шедевром и задал новую ступень качества для голливудских картин с акцентом на спецэффекты, все последующие части разочаровывали все больше и больше.

Взрывов и эффектов становилось все больше, но вот сюжет и здравый смысл как будто отказывались присутствовать в фильмах. Ожидаемым итогом стала последняя картина из серии — «Последний рыцарь», у которой всего 15% положительных отзывов кинокритиков со всего мира.

Компания Netflix опубликовала первый трейлер нового анимационного сериала «Transformers: War For Cybertron Trilogy», первая часть которого носит название «Siege» и состоит из шести эпизодов.

Действие сюжете перенесется с Земли на родную планету роботов — Кибертрон. Дата премьеры пока неизвестна, да и будет ли проект пользоваться спросом у зрителей — тоже хороший вопрос.