Бои чудовищ: в Сети появился первый трейлер мультфильма «Лига монстров»

В Сети появился первый трейлер нового анимационного проекта студии Paramount Pictures под названием Rumble (дословно «грохот», в российской локализации — «Лига монстров»).

По сути сюжет будет чем-то вроде смеси из «Покемонов» и «Живой стали» с Хью Джекманом. В мире людей самым популярным видом спорта стали сражения на аренах гигантских, но дружелюбных чудовищ.

Главная героиня мультфильма простая девочка Винни, которая хочет доказать, что она, как и отец, способна стать тренером одного из таких гигантов, поэтому начинает тренировку монстра-аутсайдера в надежде победить настоящего чемпиона.

Так что зрителей ждет вполне типичный сценарий, в котором неумелое добро обязательно прыгнет выше головы и сумеет победить условное зло, через долгие тренировки и превозмогание. Детям такое, скорее всего, понравится.

Премьера «Лиги монстров» должна состояться в начале следующего года.