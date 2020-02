Netflix показала первый трейлер сериала со звездами фильма «Оно»

Сериал I Am Not Okay With This создается на основе одноименного комикса Чарльза Форсмана.

Компания Netflix показала долгожданный трейлер своего проекта I Am Not Okay With This, главные роли в котором исполнили звезды фильма «Оно» — София Лиллис и Уайатт Олефф.

Сериал создается на основе одноименного комикса Чарльза Форсмана, именно он был автором и другого популярного у современных подростков проекта The End of the F****** World, так что это не первое его сотрудничество с Netflix.

Также над созданием сериала работают продюсеры «Очень странных дел», а значит зрителей точно ждет что-то запоминающееся.

Сюжет расскажет о девушке по имени Сидни, которой всего 15, а значит самый проблемный возраст уже у нее на носу. Проблемы в школе, проблемы с семьей и проблемы со всем миром, а тут еще и сверхспособности, откуда не ждали.

Уже 26 февраля сериал можно будет оценить, причем не одну серию, а сразу все.