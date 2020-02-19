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Netflix сделал ход конем: Люку Скайокеру предложили сыграть ведьмака

Актер Марк Хэмилл может появиться во втором сезоне проекта «Ведьмак».

Netflix сделал ход конем: Люку Скайокеру предложили сыграть ведьмака
Кадр из фильма «Звездные войны»

У фанатов «Звездных войн» настоящий праздник, ведь актер Марк Хэмилл получил предложение о съемках во втором сезоне «Ведьмака». Напомним, все началось с невинной интернет-шутки, когда кому-то показалось, что исполнитель роли Люка Скайуокера идеально подойдет на роль старого и опытного Ведьмака Весемира, который появится во втором сезоне сериала. Шутку оценил не только актер, который в своем официальном аккаунте в Twitter ответил, что готов к съемкам, но понятия не имеет, что это за персонаж. Шоуранеры «Ведьмака»сообщали, что им и в голову не приходила возможность заполучить Хэмилла в свой проект, но теперь они серьезно об этом подумают. И вот — мечты сбываются.

Как сообщает издание The Redanian Intelligence, Марку предложили сыграть наставника Геральта из Ривии. Правда, пока актер не дал официального согласия, так что все еще может сорваться.

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