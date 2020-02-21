Психиатр-детектив: на Netflix выходит сериал «Фрейд»

Компания Netflix готовит к выходу очередной сериал. На этот раз это будет мрачная и немного фантасмагоричная история одного из самых известных психиатров планеты — Зигмунда Фрейда. Правда, кому интересна работа психиатра, пусть даже и такого как Фрейд? Так что главный герой внезапно станет детективом и с помощью своих способностей должен будет расследовать преступление, в котором замешаны потусторонние силы. Напоминает первый фильм из цикла «Шерлок Холмс» с Робертом Дауни-младшим, но может это только кажется. Создатели проекта сразу заявили, что не стоит ждать от «Фрейда» биографичности, это целиком вымышленный персонаж.

Посмотреть на приключения психиатра-детектива можно будет уже в конце марта, а главные роли в проекте исполнили Роберт Финстер, Георг Фридрих и Элла Румпф.