Снова в космос: Дженнифер Лоуренс снимется в новом проекте Netflix

Актриса Дженнифер Лоуренс готовится к съемкам в новом фильме, сообщает издание Variety. На этот раз проект создает видеосервис Netflix, а его создателем будет Адам Маккей, который, между прочим, работал над «Игрой на понижение» и «Властью». Сюжет будет основан на истории двух астрономов, которые случайно получают секретную информацию о приближении к Земле гигантского астероида, который явно уничтожит все живое. Естественно, герои пытаются как-то повлиять на возможную скорую опасность. У Лоуренс есть опыт в подобных проектах, вспомним фантастическую картину «Пассажиры».

Сценаристом и продюсером нового фильма выступил Адам Маккей, а съемки начнутся не раньше апреля этого года, премьера тоже не заставит себя ждать, Netflix обещает, что все будет готово уже в этом году.