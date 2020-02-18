«Да закройся ты!»: в Сети появилось видео со съемок долгожданного продолжения «Сватов»

И снова актриса Татьяна Кравченко, исполняющая роль Валюхи Будько, порадовала своих поклонников новостью со съемочной площадки седьмого сезона сериала «Сваты». На этот раз кинозвезда опубликовала в своем Инстаграм видео, на котором происходит съемка одного из эпизодов «Сватов-7». В кадре находится чета Будько, и между героями складывается следующий диалог.

«Валюха, видишь, какая будеевица в голове у человека, когда он пить бросает. Да не дай бог!» — охает Иван в исполнении Федора Добронравова. «Да закройся ты! Человек наконец-то делом занялся. Молодец, Палыч!» — возражает «супругу» «Валюха» Кравченко.

За кадром виднеется ряженый в красный кафтан, над ним и смеется Иван Будько. По всей видимости, это новый персонаж, Палыч, которого обещали авторы сериала в новом сезоне. Под 11-секундным видео подписчики засыпали Кравченко вопросами о том, когда ждать премьеры, а также признавались в любви сериалу.

«Жду не дождусь новый сезон! Я обожаю «Сватов», «Очень ждем новый сезон», «Неужели? Если правда, тогда моему счастью нет предела!» — восклицали фанаты сериала.

В последнее время в Сети появляется все больше подробностей о съемках нового сезона любимого россиянам сериала «Сваты». И каждую новость с площадки поклонники комичных приключений семьи Будько и их родственников – четы Ковалевых – ждут с нетерпением. Но пока дата премьеры держится в строжайшем секрете, съемочный процесс продолжается, а фанатам остается только запастись терпением и ждать.