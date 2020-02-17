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«Сериал века»: подписчики оценили новое фото Татьяны Кравченко со съемок «Сватов-7»

Исполнительница роли Валюхи Будько разместила общий снимок.

«Сериал века»: подписчики оценили новое фото Татьяны Кравченко со съемок «Сватов-7»
Актриса Татьяна Кравченко. Кадр из сериала «Сваты»

«Все такие родные и знакомые» — подписала под своей новой публикацией в «Инстаграме» актриса Татьяна Кравченко. Вместе с ней на снимке — напарник по площадке, исполнитель главной роли Ивана Будько Федор Добронравов.

Звезды любимого многими сериала «Сваты» стоят в окружении наряженных в колоритные костюмы музыкантов. Многие поклонники артистки сошлись во мнении — действительно, за столько лет, и сезонов каждый персонаж им тоже стал очень близок:

«Герои сериала и правда уже как родные, как-то и дня уже без них не представляешь», «Сериал века!!! По несколько раз смотрим и не надоедает. Только позитива придаёт! Удачи в съемке и ждем с нетерпением!»,  «Вы все такие замечательные, очень хочется продолжения сериала», — пестрят комментарии многочисленными признаниями.

Напомним, съемки седьмого сезона сериала «Сваты» возобновили прошлым летом. В новом году работа над картиной продолжилась. Очевидцы рассказывали, как в их деревне Дуличи (Белоруссия) снимали несколько эпизодов, в которых были задействованы Добронравов-старший и Кравченко. О дате премьеры нового сезона пока не сообщается.

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