«Сериал века»: подписчики оценили новое фото Татьяны Кравченко со съемок «Сватов-7»

«Все такие родные и знакомые» — подписала под своей новой публикацией в «Инстаграме» актриса Татьяна Кравченко. Вместе с ней на снимке — напарник по площадке, исполнитель главной роли Ивана Будько Федор Добронравов.

Звезды любимого многими сериала «Сваты» стоят в окружении наряженных в колоритные костюмы музыкантов. Многие поклонники артистки сошлись во мнении — действительно, за столько лет, и сезонов каждый персонаж им тоже стал очень близок:

«Герои сериала и правда уже как родные, как-то и дня уже без них не представляешь», «Сериал века!!! По несколько раз смотрим и не надоедает. Только позитива придаёт! Удачи в съемке и ждем с нетерпением!», «Вы все такие замечательные, очень хочется продолжения сериала», — пестрят комментарии многочисленными признаниями.

Напомним, съемки седьмого сезона сериала «Сваты» возобновили прошлым летом. В новом году работа над картиной продолжилась. Очевидцы рассказывали, как в их деревне Дуличи (Белоруссия) снимали несколько эпизодов, в которых были задействованы Добронравов-старший и Кравченко. О дате премьеры нового сезона пока не сообщается.