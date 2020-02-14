С огурчиками и помидорами: где и как снимали «Сватов-7»

Съемки полюбившегося россиянам украинского сериала «Сваты-7» возобновили этой зимой. Продолжение популярного многосерийного фильма о приключениях супругов Будько и их сватов Ковалевых анонсировали еще три года назад, но вскоре проект чуть было не закрылся. На радость поклонникам его съемки продолжились, и уже появились некоторые подробности насчет будущей новинки.

На сайте КП.ру вышло интервью с хозяйкой дома, в котором проходили съемки летом 2019 и в январе 2020 года. Светлана Николаевна Празецких вспоминает, что они с семьей были счастливы, когда узнали, что работа над сериалом продолжится у них дома.

«Сначала специалисты установили оборудование, потом в доме появились актеры — Федор Добронравов и Татьяна Кравченко. Мы приветствовали их, как близких людей, которых давно не видели. Федор Викторович поблагодарил нас, что приютили съемочную группу», — рассказала жительница деревни Дуличи, что под Минском.

По сценарию семья Будько проживает в этой белорусской деревне. И в один из дней, рассказывает Светлана Николаевна, в их доме снимали застолье. Весь реквизит у съемочной группы был свой, а вот овощные заготовки хозяйка подала на стол с большим удовольствием:

«Попросили у меня пару баночек. Получается, в «Сватах-7» снялись мои помидоры и огурчики», — радуется женщина.

Напомним, в «Сватах-7» покажут молодых Ивана и Валентину Будько, которых сыграют Виктор Добронравов и Мария Тарасова. Кроме того, в картине появится и новый персонаж – директор сельского клуба Палыч. Его представит актер Михаил Трухин.