Тильда Суинтон исполнит главную женскую роль в сериале «Паразиты»

Корейским фильм «Паразиты» привлек к себе всеобщее внимание любителей кино после церемонии «Оскар». Тогда проекту режиссера Пон Чжун Хо удалось сорвать куш и получить сразу несколько золотых статуэток, в том числе и за «Лучший фильм». Неудивительно, что после подобного успеха многие постараются урвать кусочек славы от успешной картины. В данном случае повезло студии HBO, именно под ее руководством будет снят мини-сериал «Паразиты», а главную женскую роль в нем исполнит неподражаемая актриса Тильда Суинтон.

Как сообщает издание The Illuminerdi, женщина исполнит роль матери, а отцом семейства станет не менее известный актер Марк Руффало. Напомним, что Суинтон уже снималась в проектах режиссера Пон Чжун Хо, например в «Окча» и в успешной постапокалиптической картине«Сквозь снег». Сюжет продолжения «Паразитов» пока хранится в секрете, будет ли это продолжение истории или приквел, а может и старый сценарий, но с новыми актерами — никому неизвестно.