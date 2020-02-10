Итоги «Оскара»: абсолютным триумфатором стал фильм «Паразиты»

Абсолютным триумфатором «Оскара-2020» стал корейский фильм «Паразиты». Он забрал четыре статуэтки киноакадемии. Ленту отметили в номинациях: «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший иностранный фильм», «Лучший режиссер». И, главное, она стала победителем главной категории «Оскара» — «Лучший фильм».

Благодаря «Паразитам» Южная Корея впервые засветилась в номинации «Лучший иностранный фильм». И впервые в этой категории появилась лента не на английском языке (герои картины говорят на родном корейском).

Пон Джун Хо признался со сцены, что никак не ожидал такого успеха

«Мы даже не могли представить такое, мы так счастливы! Я чувствую, что случился очень важный момент прямо сейчас», — сказал он.

За последним «Оскаром» вместе с ним вышли актеры и съемочная группа, которая была задействована в фильме. Зал аплодировал им стоя.

Фильм «1917» тоже сорвал хороший куш на «Оскаре». Его отметили сразу в трех категориях: «Сведение звука», «Операторская работа» и «Визуальные эффекты».

А вот «Джокер», хоть и номинировался по 11 пунктам, получил «Оскара» всего в двух категориях. Академики отметили игру Хоакина Феникса в ленте, назвав его лучшим актером этого года. Кроме того, они наградили саундтрек к этой картине.

«Однажды… в Голливуде» тоже получил двух «Оскаров». Один – за лучшую работу художника-постановщика, второй – за роль второго плана (Брэд Питт).

На этой же позиции — «Форд против Феррари», который победил в категориях «Звуковой монтаж» и «Лучший монтаж».

Лучшей актрисой года признана Рене Зеллвегер, снявшаяся в фильме «Джуди». Лучшей актрисой второго плана – Лора Дерн за работу над лентой «Брачная история».

Фильм «Кролик Джоджо» получил «Оскара» в категории «Лучший адаптированный сценарий».

Лучшим анимационным фильмом назвали «Историю игрушек 4», лучшим короткометражным мультфильмом — «Волосатую любовь». Лучший короткометражный художественный фильм — «Окно напротив».