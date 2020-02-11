Известен актер на главную роль в сериале по мотивам фильма «Паразиты»

После успеха корейского фильма «Паразиты», который сумел получить сразу четыре золотых статуэтки на прошедшей недавно церемонии «Оскар», совсем неудивительно, что компания HBO стремиться как можно скорее урвать часть славы от нового киношедевра.

Уже давно было известно, что планируются съемки небольшого сериала на основе сюжета «Паразитов», правда, на этот раз не в корейском стиле, а в типично американской атмосфере. Издание Collider получило информацию о том, что одну из главных ролей с большой вероятностью сыграет актер Марк Руффало, вы можете помнить его по огромному зеленому Халку в серии экранизации кинокомиксов «Мстители».

Напомним, о сюжете сериала почти ничего неизвестно, будет ли это продолжении истории хитроумной семейки или что-то иное — пока под вопросом. А пока стоит лишь порадоваться за оригинальную картину режиссера Пон Чжун Хо, которая сумела получить награды за лучший фильм, лучшего режиссера, лучший фильм на иностранном языке и лучший сценарий.