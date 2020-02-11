Эксперт по сражению на мечах остался доволен «Ведьмаком»

Мастер фехтования заявил, что сражения в сериале понравились ему куда больше, чем в «Игре престолов».

Сериал «Ведьмак», снятый по мотивам серии одноименных книг, быстро завоевал популярность у зрителей, хотя критики все же его недолюбливают и не перестают напоминать, что темнокожие эльфы — это не канон. Однако, пока готовятся съемки второго сезона, издание Polygon решило разобраться в достоверности того, что нам показывают на экране. Журналисты пригласили в гости эксперта по фехтованию Грегори Меле, чтобы он рассказал, насколько качественно в проекте выполнена постановка боевых сцен и можно ли что-то подобное провернуть без спецэффектов.

Специалист сразу сообщил, что сражения на мечах в «Ведьмаке» нравятся ему заметно больше, чем во всеми обожаемом проекте «Игра престолов». По словам Грегори, исполнитель главной роли Генри Кавилл неплохо натренирован и прекрасно понимает, как вести себя с холодным оружием. Меле отметил, что для главного героя был явно создан уникальный стиль боя, когда сильные удары идут сразу после парирования.

Но не обошлось и без минусов, эксперт заметил, что иногда для эффектной картинки реализм уступал место зрелищности.