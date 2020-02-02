Сериалы

Создательница сериала «Ведьмак» черпала вдохновение из игр

Лорен Хиссрич наблюдала как ее знакомые проходят компьютерные игры и использовала свои знания.

Создательница сериала «Ведьмак» черпала вдохновение из игр
Кадр из сериала "Ведьмак". Фото: Netflix

Пока фанаты сериала «Ведьмак» ждут начала съемок второго сезона и перечитывают книги, шоуранер проекта Лорен Хиссрич продолжает давать интервью и отвечать на самые каверзные вопросы. Недавно в подкасте для издания The Writer Experience женщина открыла очередную тайну о создании своего проекта. Как оказалось, женщина не понаслышке знакома с компьютерными играми серии «Ведьмак».

Шоуранер рассказала о том, что многие ее друзья и знакомые увлекающиеся компьютерными играми очень хвалили серию игр «Witcher» и наблюдая за процессом игры она перенесла часть визуальной составляющей в сериал. По словам Лорен, большинство людей не знакомых с жанром темного фэнтези считают, что это лишь грязь, суровый окружающий мир и неизбежная смерть для героев, но это не так. Мир живет в балансе и там где есть зло, есть и добро.

Также она отметила, что сериал буквально переполнен «пасхалками» и отсылками к компьютерным играм, так что внимательный зритель может обнаружить массу знакомых предметов или персонажей.

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«Ведьмак»Лорен Хиссричновости сериалов
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Создательница сериала «Ведьмак» черпала вдохновение из игр
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