Сериалы

Во втором сезоне «Ведьмака» появится уникальный персонаж

Девочке Вайолет уделят на удивление много экранного времени, при этом в оригинальных книгах ее не было вовсе.

Во втором сезоне «Ведьмака» появится уникальный персонаж
Кадр из сериала «Ведьмак»

Хорошие новости для поклонников сериала «Ведьмак», во втором сезоне проекта появится новый персонаж, которого не было ни в книгах, ни в компьютерных играх, но который будет иметь крайне важное значение для сюжета повествования.

Нового персонажа сыграет актриса Кармель Ланиадо, если вы смотрели нового «Доктора Дулиттла», она играла там леди Розу, сообщает издание Deadline.

Уже известно что новым героем станет таинственная девочка по имени Вайолет, а сценарий описывает ее как капризную и склонную к жестокости. Судя по последней информации, это будет не просто эпизодический персонаж, так как она появится сразу в нескольких сериях.

Напомним, премьера второго сезона на удивление успешного сериала «Ведьмак» от Netflix ожидается уже этой осенью, а шоуранер проекта пообещала сделать продолжение заметно лучше, чем получился изначальный проект.

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Во втором сезоне «Ведьмака» появится уникальный персонаж
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