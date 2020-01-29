Кто содержит «Содержанок»: создатели потратили 100 миллионов рублей, чтоб заработать миллиард

Второй сезон сериала станет таким же захватывающим, как и первые «Содержанки». Константин Богомолов сейчас занят другим проектом, на его место пригласили режиссера Дарью Жук.

Почти все прежние герои и артисты остались в проекте, а сюжет продолжает раскручиваться вокруг убийств и интриг, развернувшихся ранее.

Особенность этого сезона – руководят всем процессом съемок только женщины. Женщин больше и на экране. Но это никак не смутило актеров, сыгравших в фильме.

«Работаешь на уровне талантов, простите за скромность – встречаешься с другими талантами. То есть вне отношений мужчина-женщина. Ты работаешь с профессионалами, а если возникают трудности, то это – творческие трудности», — говорит актер Владимир Мишуков.

Как оказалось, неожиданная концовка первого сезона стала сюрпризом не только для зрителей, но и для артистов, снимавшихся в первых «Содержанках».

«Для меня это было неожиданным. Я играла-играла, потом мне написали сцену, в которой я говорю то, что я в общем и сказала, – рассказала Марина Зудина.

Актрисы, сыгравшие в сериале, не одобряют своих героев, и давали понять, что стараются не сталкиваться с прототипами своих героинь в жизни.

По словам Зудиной, она не сталкивалась с миром содержанок, но бывали ситуации, когда в жизни случались предательства, которые влияли на ее отношение в хорошим знакомым.

«Справлялась с этим, как и любой другой человек. Переживала, делала выводы, но это мало меня чему-то учило, потому что я опять ошибалась. Думаю, лучше ошибаться, думать о людях лучше, чем они есть на самом деле, – вспоминает Зудина. — Давать советы людям, которые попали в такую ситуацию невозможно, потому что каждый переживает это индивидуально».

Сценарий на этот раз, судя по оговоркам авторов сериала, не был готов до конца, и одним из условий работы для нового режиссера Дарьи Жук стало требование его закончить.

«Второй сезон – это и женский взгляд на мир, в котором живут наши герои. Стилистика фильма сохранена, актеры прекрасно играют, сам сюжет более насыщен событиями, в нем больше энергии, — говорит Дарья Жук. – У меня было достаточно времени, чтобы познакомиться с актерами и подготовиться к съемкам. Уверена, что мы повторим успех».

Ожидания у авторов проекта амбициозные. Как сказала Teleprogramma.pro генеральный продюсер проекта Ирина Сосновая, бюджет второго сезона составил порядка ста миллионов рублей. И желаемым результатом станет прибыль около миллиарда.

Дарья Мороз в фильме выступает теперь не только в качестве главной героини, но и как креативый продюсер. По ее словам, переживания по поводу того, что приходится раздеваться в кадре, уже в прошлом. Первый сезон, в котором Мороз приходилось делать это довольно часто, полностью избавил ее от комплексов. Артистка напомнила, что первая ее роль без одежды была сыграна в двухмесячном возрасте в фильме «Милый, дорогой, любимый, единственный».

«Во втором сезоне, когда мы снимали сцены в доме Глеба, я неделю ходила практически обнаженной. – поделилась Дарья Мороз. – И для меня сейчас это настолько органично – будто съесть яблоко».

По словам Любови Аксеновой, ее героиня – расчетливая женщина, которая четко следует своей цели.

«Мне самой было важно понять, как моя героиня стала таким человеком, и чем это может закончиться. И фильм задает вопрос, насколько правильно, все что происходит с героями», — комментирует актриса.

Поклонникам первого сезона и любителям наблюдать за миром миллионеров, красивых женщин, денег и драгоценностей продолжение истории про содержанок должно понравиться.

Самих себя в фильме сыграли Александр Молочников и Роман Волобуев. Также к сериалу присоединились Любовь Аксенова, Игорь Верник, Юрий Чурсин, Виктор Вержбицкий, Игорь Миркурбанов и Константин Лавроненко.