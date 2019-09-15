«Содержанки 2»: Мороз удивила образом в шелковом платье

Пока Константин Богомолов был занят организацией собственной свадьбы и новым назначением , его бывшая супруга, Дарья Мороз живет работой. Вот уже месяц, как актриса вплотную занята на съемках второго сезона «Содержанок».

В сериале о светской жизни Москвы звезда экрана играет полицейского Лену Широкову, которая становится любовницей состоятельного человека. И если в первом сезоне мы видели девушку преимущественно в джинсах и пиджаках, то сейчас Мороз появляется в деловых костюмах и женственных платьях.

На днях актриса удивила подписчиков нежным образом в шелковом наряде цвета лаванды.

больше по теме Знакомая Богомолова заявила, что Дарья Мороз не пойдет на его свадьбу Режиссер остался в хороших отношениях с бывшей женой и пригласил ее на торжество.

«А у вас как дела?», — подписала фотографию актриса. Любопытно, что сериал стал кинодебютом театрального режиссера Константина Богомолова. Премьера же второго сезона планируется этой зимой.