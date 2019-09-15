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«Содержанки 2»: Мороз удивила образом в шелковом платье

Бывшая спутница Константина Богомолова продолжает делиться подробностями о съемках второго сезона нашумевшего сериала.

«Содержанки 2»: Мороз удивила образом в шелковом платье
https://www.instagram.com/d_moroz/

Пока Константин Богомолов был занят организацией собственной свадьбы и новым назначением , его бывшая супруга, Дарья Мороз живет работой. Вот уже месяц, как актриса вплотную занята на съемках второго сезона «Содержанок».

Дарья Мороз
https://www.instagram.com/d_moroz/

В сериале о светской жизни Москвы звезда экрана играет полицейского Лену Широкову, которая становится любовницей состоятельного человека. И если в первом сезоне мы видели девушку преимущественно в джинсах и пиджаках, то сейчас Мороз появляется в деловых костюмах и женственных платьях.

На днях актриса удивила подписчиков нежным образом в шелковом наряде цвета лаванды.

«А у вас как дела?», — подписала фотографию актриса. Любопытно, что сериал стал кинодебютом театрального режиссера Константина Богомолова. Премьера же второго сезона планируется этой зимой.

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Тэги:

«Содержанки 2»Дарья МорозКонстантин Богомолов

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«Содержанки 2»: Мороз удивила образом в шелковом платье
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