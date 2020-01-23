Сериалы

Netflix выпустит анимационный сериал по «Ведьмаку»

Проект уже получил название «Ведьмак: Кошмар Волка».

Netflix выпустит анимационный сериал по «Ведьмаку»
Ведьмак. Фото: Netflix

Создатели сериала «Ведьмак» ранее обещали порадовать своих преданных поклонников неожиданным сюрпризом в ожидании второго сезона проекта.

И вот стало наконец ясно, что за сюрприз ждет зрителей. В официальном Twitter-аккаунте Netflix появилось сообщение о том, что студия готовит новый анимационный проект по вселенной Ведьмака.

Наверняка, этот мультипликационный сериал поможет лучше разобраться в основном проекте тем, кто ранее не был знаком с книгами Анджея Сапковского.

Созданием ответвления от основного сериала займутся Лорен Хиссрич, сценарист Бо ДеМайо и Studio Mir, которая ранее уже создала успешный проект «Легенды о Корре».

Называться новые похождения охотника на чудовищ будут The Witcher: Nightmare of the Wolf, то есть «Ведьмак: Кошмар Волка».

О сюжете пока ничего неизвестно, но как всегда миру будет угрожать опасность, а Геральт будет с ней как-то справляться. Дата выхода пока также под вопросом.

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Тэги:

«The Witcher: Nightmare of the Wolf»«Ведьмак»Netflix
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Netflix выпустит анимационный сериал по «Ведьмаку»
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