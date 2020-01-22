«Ведьмака» за месяц посмотрели 76 миллионов подписчиков Netflix

Стриминговый сервис Netflix озвучил некоторые цифры по своему оригинальному сериалу «Ведьмак». Напомним, фэнтезийное шоу стартовало 20 декабря 2019 года, киношники взяли за основу популярную книгу польского писателя Анджея Сапковского и привлекли на главную роль Генри Кавилла, известного своим исполнением Супермена на большом экране.

Так вот, этот сериал в первые четыре недели начали смотреть 76 миллионов подписчиков Netflix, что сделало его самой крупной премьерой этой студии. 46% пользователей данного сервиса ознакомились с историей истребителя чудовищ Геральта из Ривии. Но и это еще не все, чем гордятся создатели сериала.

«В качестве свидетельства того, что наш хит прочувствовал дух времени и повлиял на поп-культуру, отметим, что запуск шоу привел к росту продаж книг и игр «Ведьмак» по всему миру и породил вирусный музыкальный хит («Ведьмаку заплатите чеканной монетой…». — Прим. авт.)», — цитирует сообщение компании Netflix издание Variety.

В документе также приведены данные сервиса Google Trends, показывающей, что «Ведьмак» более популярен, чем «Мандалорианец» от Disney Plus, «Утреннее шоу» на Apple TV Plus и «Джек Райан» от Amazon Prime Video. Но журналисты издания сомневаются, что этим показателям стоит верить.