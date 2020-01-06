Создатели «Ведьмака» приготовили сюрприз для поклонников сериала

Недавно вышедший сериал «Ведьмак» от Netflix мало кого оставил равнодушным. Критикам новый проект не понравился, а вот обычные зрители посмотрели его с удовольствием и уже с нетерпением ждут второй сезон, зачитывая до дыр оригинальные книги и перепроходя серию компьютерных игр. Как сообщает издание Redanian Intelligence, иcпoлнитeльный прoдюсeр шоy Tомаш Багиньcкий сообщил, что фанатам не придется скучать в ожидании второго сезона, якобы шоуранеры приготовили сюрпризы, которые сумеют удивить и порадовать поклонников польского фэнтези. Подробностей он, конечно же, не оставил, но можно предположить, что речь шла о мультсериале, слухи о котором ходят уже давно.

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