«Не «Игра престолов» — это факт»: что пишут в интернете о сериале «Ведьмак»

Пока одни не решились посмотреть сериал «Ведьмак», другие до сих пор переваривают увиденное. Проект получился настолько неоднозначным, что по отзывам и оценкам невозможно сделать вывод — стоит ли тратить время на восемь эпизодов первого сезона и стоит ли ждать второй? Портал Teleprogramma.pro посмотрел «Ведьмака» и собрал самые интересные отзывы о проекте.

«Ну, не «Игра престолов» — это факт»

Почему-то новый сериал компании Netflix начали сравнивать с самым дорогим детищем HBO в истории американского телевидения — сериалом «Игра престолов». Разумеется, не в пользу «Ведьмака».

Если посмотреть на оба проекта не предвзято, то что у них общего? Они сняты по циклу романов. Авторы создали и впустили нас в свои вымышленные вселенные. А, ну да! Еще у Дейенерис Таргариен по Дж. Мартину были фиалковые глаза (чего мы, кстати, не увидели на экране — Прим. Ред.) и у одного из ключевых персонажей «Ведьмака» — Йеннифэр из Венгерберга тоже глаза фиалковые. Вот, пожалуй и все сходство.

«Ну, не «Игра престолов» — это факт, но по-своему увлекательно. Есть некий мир, к которому ближе всего наше средневековье, с разными магическими существами, не самым дружелюбным образом относящихся к людям. Ведьмак — один из тех, кто помимо меча владеет еще и некой волшебной силой. Ну как водится, судьбинушка у него тяжелая и запутанная, постоянно с кем-то борьба, да и общество не принимает и не относится по-человечески», — вот на такой отзыв мы наткнулись на просторах интернета.

С ним трудно не согласиться. И дело не только в непохожести фэнтези вселенных американца и поляка… Если в «Игре престолов» сразу завязывается куча сюжетных линий — битва за железный трон, белые ходоки, драконы да еще и жизнь, причем бурная, за пределами Вестероса, то в «Ведьмаке» все гораздо скромнее. Да и эпичных сражений, как битва бастардов или бой не на жизнь, а на смерть с Королем Ночи, мы пока не увидели.

В «Ведьмаке» своя прелесть: антураж, костюмы, оружие и замки прямо таки переносят нас во времена охоты на ведьм. Но вместо банального развития событий, где красавиц сжигают на кострах за колдовство, мы видим другой мир. Мир, где магия процветает, монстры чувствуют себя фривольно, а тираны покоряют королевства.

Что касается фантастических существ, то здесь «Ведьмака» впору сравнивать с «Властелином колец» Дж. Р. Р. Толкина. Хотя эльфы у Сапковского получились куда менее привлекательными. После совершенных во всех смыслах Леголаса и Арвен, персонажи поляка ломают систему.

«Все эльфы в этом сериале мягко говоря не удались. Если сравнить их с эльфами из «Властелином колец», то эльфы из «Ведьмака» выглядят как хипстеры в обносках и с накладными ушами с Aliexpress».

Не все к такому оказались готовы, но тут уже вкусовщина в чистом виде.

Как темнокожие оказались в славянском мире

Американская одержимость толерантностью и мультикультурностью Netflix до добра не довела. Ну, не понимают фанаты вселенной «Ведьмака», как в славянском мире оказались чернокожие персонажи. У Сапковского ведь такого не было (а мы любим все сравнивать с первоисточником — Прим. Ред.)!

«Я не расист, но, по-моему, темнокожих людей в северных широтах и особенно при королевском дворе в то время не было. Как индейцев, азиатов и прочих людей, которые никак не вписываются в славянскую историю». «Толерантность, захватившая современный мир, нашла место и в «Ведьмаке» от Netflix. Отсюда в сериале и темнокожие эльфы, и мультинациональные крестьяне, и сильные независимые женщины». «В книжной вселенной нет ни одного чернокожего. Наличие чернокожих в сериале хорошо иллюстрирует его уровень, поскольку такое же соблюдение канонов (книжных, логических) там во всем. Например, представьте: включаете вы фильм про битву на Курской дуге, а там каждый десятый красноармеец чернокожий, маршал Жуков — чернокожий, фон Манштейн — азиат. Ну как, атмосферно?», — вот таких отзывов просто огромное количество.

По этому вопросу можно долго спорить, но все же не забываем, что речь идет о фэнтези-вселенной. Несмотря на то, что антураж у Сапковского напоминает Средневековую Европу, «того времени» в данном случае не существует. Ну, вы что реально думаете, что пять-шесть столетий назад по земле ходили эльфы, избранных мальчиков превращали в ведьмаков, а девочек обучали магии в школе чародеек в Аретузе? Да, не конечно! Это чистой воды вымысел. Разве наличие чернокожих персонажей разрушает фантазийный мир Сапковского? Наверное, на этот вопрос каждый ответит для себя сам, но не стоит быть слишком уж категоричными.

Трисс Меригольд и Йеннифэр из Венгерберг

Особенно расстроил фанатов вселенной образ Трисс Меригольд. Эта красотка полюбилась не только благодаря книгам, но и благодаря видеоигре. В игровой вселенной Трисс совершенно не похожа на книжную версию, но именно этот образ рыжеволосой и могущественной чародейки влюбил в себя миллионы поклонников. Мягко говоря, они были разочарованы, увидев в этой роли Анну Шаффер:

«Черный эльф, цыганка Трисс, боже я не хочу продолжать. Смотрю чисто из любопытства, чем закончится».

Но еще больше поклонников вселенной «Ведьмака» разозлило то, что Netflix вообще не позаботился о том, чтобы передать образ персонажа. Если в книгах это один из ключевых героев — Трисс даже более сильная чародейка, чем Йеннифэр — то в сериале она потерялась. Вообще «ни о чем». С учетом того, что в дальнейшем мы ждем любовный треугольник — Йеннифэр, Геральт и Трисс — его перспектива совершенно не манит зрителей. Трисс проигрывает Йеннифэр по всем фронтам, хотя к последней у поклонников тоже много вопросов. Ее играет актриса — Аня Чалотра — не славянского, а индийского происхождения:

«Йеннифэр с идеальной укладкой и не потекшим макияжем после того как вышла из морских волн. Наболевшая всем тема, что актриса не подходит на роль Йеннифэр, и это так. Актриса в этой роли смотрится негармонично». «Но Йен!!! Госпадиии. Магичка. Красивая, статная, взрослая… Которая по книге красоту свою поддерживала зельями и по этому выглядела чудесно. А это? Это что?!?!?». «Актеры, изобразившие Йеннифэр, Цири и барда Лютика, с ролями справились в целом неплохо. Остальной кастинг где-то 50 на 50».

«Супермен не ведьмак, а Геральт не супермен»

Это невероятно, но красавец Генри Кавилл не влюбил в себя всех без исключения. Пока одни продирались через дебри хронологического хаоса и путаницу в сюжете только из-за Геральт из Ривии (ну, красавец мужик, что уж греха таить — Прим. Ред.):

«Генри Кавилл просто красавчик!!! Свистеть хочется ему в след в образе Белого волка, но не умею. Кстати он же фанат одноименной игры и сам пришел просится на роль Мясника — истребителя монстров. Милашка он. Очень проникся этим образом, все удалось»

Другие в это время не понимали, как Суперман стал ведьмаком. И критиковали создателей проекта:

«Подбор героев вообще ужасный, начиная с гипертрофированного качка Геральта и далее». «Когда я узнала, что сериалу о знаменитом белом волке Геральте из Ривии быть, то моей радости не было предела, но… когда я узнала кто будет играть ведьмака, моя радость поутихла и я заняла позицию возмущенных поклонников вселенной. Супермен не ведьмак, а Геральт не супермен!».

Стоит отметить, что конструктивной критики в общем-то и нет. Складывается ощущение, что поклонники нарисовали себе образ Геральта, но Генри не смог воплотить фантазии каждого, за что теперь и отгребает.

Резюмируем. «Ведьмак» — это не «Игра престолов». Если вы хотите в очередной раз погрузиться во вселенную Дж. Мартина, то ждите «Долгую ночь» или начните путь с Дейенерис и Джоном Сноу с самого начала. Можно в очередной раз оплакать Неда Старка, кхала Дрого и не спать всю ночь после Красной свадьбы, а можно открыть для себя новый мир — мир «Ведьмака». Там нет всего, что было в «Игре престолов», но есть то, чего в «Игре престолов» не было.

Что вы решили? Будете смотреть сериал или может уже посмотрели? Делитесь своими отзывами в комментариях.