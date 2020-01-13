Шоуранер «Ведьмака» рассказала, как закончится сериал

Во время интервью для Youtube-канала Steve Varley, шоуранер сериала «Ведьмак», Лорен Хиссрич, ответила на многие вопросы, интересующие фанатов. Когда кто-то спросил ее, какой будет концовка сериала, девушка не стала скрывать правду и ответила, что сценарий уже написан и телепроект окончится так же, как серия книг. Напомним, что после официального завершения сюжета серии книг «Ведьмак» созданных польским автором Анджеем Сапковским, сразу же начинается серия одноименных компьютерных игр с продолжением приключений Геральта из Ривии.

Изначально блогер и ведущий шоу Стив Варли поинтересовался у Хиссрич, не боится ли она испортить концовку, в связи с негодованием фанатов по поводу окончания другого сериала, «Игры престолов», финал которого многих поклонников оставил недовольными. На резонный вопрос шоураннер «Ведьмака» ответила, что сериал закончится так, как задумывал автор первоисточника.