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Новый год начался с крови: стартовал показ нового сериала «Дракула»

Также в Сети появился финальный трейлер картины.

Новый год начался с крови: стартовал показ нового сериала «Дракула»
Клас Банг в роли Дракулы. Фото: стоп-кадр из трейлера сериала.

4 декабря на стриминговом сервисе Netflix стартует показ нового сериала «Дракула» от создателей популярного «Шерлока». Накануне интернет-канал опубликовал финальный трейлер картины, в котором было показано еще больше крови и персонажей, чем в предыдущем.

Авторы сериала отмечают, что вдохновлялись классическим романом Брэма Стокера, но представили совершенно новый взгляд на легендарного вампира и историю борьбы с ним. Критики отмечают, что картина еще и является данью уважения старым фильмам ужасов, правда, на жанр хоррора сама по себе не тянет. Зрителям, скорее, будут интересны диалоги персонажей — иногда острые, иногда комичные.

Главную роль исполнил 52-летний датский актер Клас Банг. Мы увидим его с классическим для Дракулы черным поднятым воротником. И, судя по трейлеру, его персонаж не только будет сверкать клыками и пить кровь, но и рассуждать о своем мрачном происхождении. По сюжету, вампир прибывает в викторианский Лондон 1897 года со своими темными целями. Люди будут называть его дьяволом во плоти, но, несмотря на всю его мощь, найдутся герои, способные одолеть кровопийцу. Вместе с ними зрителям предстоит узнать секрет неуязвимости бессмертного злодея.

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Новый год начался с крови: стартовал показ нового сериала «Дракула»
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