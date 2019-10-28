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Злой и сексуальный: граф Дракула возвращается на экраны, чтобы попить нашей крови

Создатели «Шерлока» сняли хоррор-сериал про вампира.

Злой и сексуальный: граф Дракула возвращается на экраны, чтобы попить нашей крови
«Дракула». Фото: стоп-кадр из трейлера сериала.

Создатели сверхпопулярного сериала «Шерлок» взялись за историю самого знаменитого графа-кровопийцы. В Сети появились первые кадры грядущего сериала «Dracula», который будет транслироваться на канале BBC и стриминговом сервисе Netflix.

В тизере показано немало мертвечины, выполненной в стиле старых хорроров, капающей крови и прочей мерзости. При этом стало понятно, что часть сюжета пройдет в католической церкви или женском монастыре, так как в видео присутствует множество монахинь.

Также выяснилось, что в сериале будут фигурировать персонажи культового романа Брэма Стокера 1897 года. Самого Дракулу сыграл датский актер Клас Банг. В видео не показаны его вампирские клыки, зато есть жуткие, налитые кровью глаза.

«Я так взволнован, что я могу поработать с этим знаковым и суперинтересным персонажем. Да, он злой, но это не всё. Еще он харизматичный, умный и сексуальный», — цитирует актер издание The Sun.

Создателями нового сериала являются Марк Гэтисс и Стивен Моффат, работавшие над «Шерлоком» и «Доктором кто». Интересно, получится ли их Дракула таким же сексуальным, как и господин Холмс?

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BBCвампирыДракулановые сериалысериал «Шерлок»сериалы Netflix
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Злой и сексуальный: граф Дракула возвращается на экраны, чтобы попить нашей крови
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