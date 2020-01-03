В поисках крови: критики оценили новый сериал «Дракула»

В самом начале нового года компания BBC выпустила на стриминговом сервисе Netflix новый сериал «Дракула», который получился не особо праздничным, зато весьма мрачным и кровавым. Одним из создателей нового проекта стал Стивен Моффат, который создавал для нас «Шерлока» и »Доктора Кто». В новой интерпретации история кровожадного графа осталась все той же, но стала более современной и интересной для зрителей, не знакомых ранее с Дракулой.

Критики в основном хвалят новый сериал, отмечая не только его способность пугать, но и общую забавность и необычность происходящего на экране. Также многие согласны с тем, что новый «Дракула» это дань уважения и пародия на классические фильмы ужасов.

Впрочем, кое-кто отметил, что несмотря на острые диалоги и запоминающуюся игру актеров, самого сюжета маловато, да и жанр ужасов сериалу можно приписать с трудом.