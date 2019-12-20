ЗВЕЗДЫ

Мерьем Узерли вынуждена корректировать плохое зрение с помощью очков

36-летняя актриса из турецкого сериала «Великолепный век» запечатлела себя на фото с новым аксессуаром, который она носит отнюдь не ради моды.

Мерьем Узерли вынуждена корректировать плохое зрение с помощью очков
Мерьем Узерли (Фото: Globallookpress.com)

36-летняя Мерьем Узерли опубликовала на личной страничке в Instagram свежее фото, запечатлев себя с новым аксессуаром. Этот предмет актриса из турецкого сериала «Великолепный век» приобрела не ради моды. Как выяснилось, очки знаменитости понадобились для коррекции плохого зрения. По словам партнерши Халита Эргенча по исторической ленте, теперь она может детально разглядеть любой предмет, не напрягая при этом глаза.

«Четкое видение происходящего дает вам уверенность в своих силах», — добавила Мерьем.

Не так давно Узерли сменила имидж, отказавшись от длинных локонов. Актриса из «Великолепного века» сделал каре, вернув волосам медовый оттенок. После того, как Мерьем покинула проект, в котором она была задействована вместе с Халитом Эргенчем и Бураком Озчивитом, она несколько раз меняла цвет волос, перекрашиваясь из блондинки в шатенку и брюнетку.

Теперь же к новому имиджу знаменитости добавились еще и очки в крупной оправе. Сама актриса осталась довольна преображением, подметив, что благодаря этому аксессуару ей удалось скорректировать зрение. Вполне вероятно, что в будущем Мерьем перейдет на контактные линзы, в частности на съемочной площадке.

Актриса Мерьем Узерли
Мерьем Узерли скорректировала плохое зрение очками (Фото: Instagram.com/meryemuzerlimeryem)

Ни для кого не секрет, что с раннего детства Узерли жила в Германии. От своей мамы Урсулы знаменитость унаследовала русый оттенок волос и голубые глаза. По словам актрисы, дома они в основном разговаривали на немецком. Отец девушки часто обращался к ним по-турецки, однако сама Мерьем отвечала исключительно по-немецки. Из-за этого в первое время актрисе приходилось разбираться в сценарии. Она плохо понимала то, что ей говорили на площадке «Великолепного века». Однако со временем Узерли смогла выучить турецкий.

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Мерьем Узерли вынуждена корректировать плохое зрение с помощью очков
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