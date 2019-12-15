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Волосы ниже плеч: Бурак Озчивит сменил имидж ради съемок в новом сериале

Актер из турецкого сериала «Великолепный век» отрастил локоны, следуя указаниям сценаристов.

Волосы ниже плеч: Бурак Озчивит сменил имидж ради съемок в новом сериале
Бурак Озчивит (Фото: Instagram.com/burakozcivit)

Бурак Озчивит, которого многие поклонники помнят по роли Малкочоглу Бали-бея из турецкого сериала «Великолепный век», сменил имидж ради съемок в новой ленте. Следуя указаниям сценаристов ленты «Возрождение. Осман», возлюбленный Фахрийе Эвджен отрастил волосы. На личной страничке в Instagram актер опубликовал один из снимков, показав, как выглядит с длинными локонами ниже плеч. Ранее Бурак появлялся в кадре с короткой стрижкой. Озчивит согласился отрастить волосы ради съемок в новом проекте, поэкспериментировав с имиджем и внешностью.

Напомним, что актер женат на своей партнерше по фильму «Королек — птичка певчая» — Фахрийе Эвджен. О романе молодых людей стало известно еще в 2015 году. Спустя некоторое время, Бурак сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Девушка ответила согласием. Так экранный роман актеров перерос в настоящее чувство. Супруги воспитывают общего сына. В апреле Фахрийе подарила мужу долгожданного наследника — сына Карана. Пока актриса заботиться о малыше, находясь в декретном отпуске, семью обеспечивает ее супруг.

Так в январе актер выглядел без длинных волос. Еще в начале года Бурак стал отращивать волосы. Ранее он носил более короткие стрижки.

На свадьбе с Фахрийе Эвджен актер позировал в белой сорочке и светлом костюме, выбранном на контрасте со смуглой кожей и темные волосами.

К слову, в сериале «Великолепный век» Бурак Озчивит снимался вместе с Мерьем Узерли, Нур Феттахоглу, Халитом Эргенчем, Пелин Карахан, Филиз Ахмет и многими другими.

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Бурак ОзчивитМерьем Узерлисериал «Великолепный век»Фахрийе ЭвдженХалит Эргенч
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Волосы ниже плеч: Бурак Озчивит сменил имидж ради съемок в новом сериале
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